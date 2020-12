Rimpasto della giunta Regionale? Ne ha fatto cenno Musumeci, questa mattina intervenuto ad Agrigento per la consegna dei lavori di consolidamento sul Colle della Cattedrale su precisa domanda di un giornalista, . Pare di capire dalle sue parole che i tempi non sono ancora maturi: nessun agrigentino in giunta, siamo tutti europei. dice il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. GUARDA IL VIDEO

