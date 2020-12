L’Unac incontra Civiltà: collaboriamo con le istituzioni

AGRIGENTO. I rappresentanti dell’Unione nazionale arma dei carabinieri, composta da carabinieri in servizio e in congedo, sono stati ricevuti negli uffici di Palazzo dei Giganti, dal presidente del consiglio comunale di Agrigento Giovanni Civiltà. L’Unac entrata a far parte di recente del Consorzio Unac Secutity, ricordano il presidente Giovanni Costanza ed Antonio Catania, responsabile del personale e addetto alle relazioni al pubblico, è un’associazione senza fini di lucro finalizzata alle prestazioni di sicurezza armata e non armata che si avvale della collaborazione di operatori già altamente specializzati, in possesso di specifiche qualità operative. Portiamo il saluto degli 80 iscritti della nostra associazione di volontariato che da sempre ha collaborato con grande senso di responsabilità con le istituzioni della città capoluogo di Provincia; abbiamo voluto ribadire al presidente Giovanni Civiltà la voglia di spenderci per un territorio in cui noi crediamo, rinnovando l’impegno di voler rimanere a fianco dell’intera comunità e a disposizione delle istituzioni che noi serviamo. Il presidente Civiltà nell’incontro ha ricordato l’importanza delle associazioni di volontariato in questo particolare momento storico, difficile per il Paese; esse non sono un surrogato​ delle istituzioni ma devono essere strutture complementari al fianco​ dell’amministrazione, conclude il Presidente del Consiglio comunale.