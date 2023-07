Il body builder sul primo gradino del podio nella categoria +80kg

Dopo anni di duro lavoro in palestra, arriva il coronamento: l’agrigentino Gabriele Erriu ha ottenuto il primo posto nella competizione di body building “Mister universo” che si è svolta a Verona, al Bussolengo Hotel Tower. Hanno partecipato alla kermesse centinaia di body builder provenienti da tutto il mondo, distribuiti fra varie categorie. Erriu ha conquistato la medaglia nella categoria +80kg della federazione internazionale Ics. Un risultato arrivato dopo i campionati italiani in cui l’agrigentino si è aggiudicato il primo posto, nel 2022. Ma non solo: a Gabriele Erriu è stata consegnata la Procard, ovvero, una certificazione da parte della federazione che riconoscere all’atleta il titolo di professionista e che consente di partecipare ai circuiti di gare di alti livelli.