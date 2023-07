I Consiglieri Comunali del movimento Liberi e Solidali, Nello Hamel, Alessia Bongiovì e Roberta Zicari, si sono rivolti all’Assessore competente per richiedere chiarimenti riguardo alle modalità con cui verrà gestito l’insediamento del circo al Villaggio Mosé.

“I residenti del Villaggio Mosé e delle zone circostanti mostrano preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze igienico-sanitarie legate alla presenza di animali in una zona densamente abitata”, affermano i Consiglieri Nello Hamel, Roberta Zicari e Alessia Bongiovì.

La scelta di ospitare un circo in una zona residenziale solleva interrogativi importanti in termini di benessere e sicurezza della comunità locale. “È fondamentale comprendere le misure preventive messe in atto per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e il benessere degli animali coinvolti”, sottolineano i consiglieri.

Un altro punto di preoccupazione riguarda il possibile ulteriore aggravamento del traffico già intenso nella zona. “L’installazione del circo potrebbe contribuire a un ulteriore congestionamento del traffico, creando disagi per i residenti e i visitatori”, affermavano sempre i consiglieri comunali.

Il movimento Liberi e Solidali si fa portavoce delle preoccupazioni dei cittadini e chiede all’Assessore competente di fornire chiarezza su queste questioni cruciali. “È necessario garantire la sicurezza e il benessere della comunità, nonché valutare attentamente l’impatto sul traffico e sulla viabilità locale”, affermano i Consiglieri Comunali.

Liberi e Solidali rimane impegnato a tutelare gli interessi e le preoccupazioni dei cittadini, ponendo al centro il loro benessere e la loro sicurezza. “Continueremo a monitorare attentamente la situazione e a richiedere risposte concrete per garantire una gestione responsabile degli eventi che si svolgono nel territorio di Agrigento”, concludono i Consiglieri Comunali.

Comunicato stampa emesso da: Liberi e Solidali Nello Hamel, Alessia Bongiovì e Roberta Zicari