Un Aeroporto nel centro della Sicilia, c’è l’ok del consiglio Comunale di Agrigento

Il Consiglio Comunale di Agrigento, vista la nota del 9/Giugno/ 2021 prot.38292 del Comitato promotore pro-Aeroporto Centro Meridionale della Sicilia (Aeroporto di Agrigento) ed il Cartello Sociale, per come concordato nella seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi martedì 20 luglio u.s., ravvisa la necessità di un forte intervento politico a favore della realizzazione delle infrastrutture di trasporto della Provincia ed in particolare chiedendo di farsi carico di una precisa presa di posizione a favore della infrastruttura di più facile realizzazione e di maggiore immediato impatto sul sistema economico della nostra Provincia: La realizzazione dell’Aeroporto Provinciale di Agrigento.

La Città di Agrigento ed in generale i Comuni della Provincia soffrono a tutt’oggi di un arretramento infrastrutturale nel sistema dei trasporti che non trova eguali in tutta la Nazione.

Decenni di battaglie, mai vinte, hanno avuto come oggetto lo sviluppo della rete infrastrutturale come naturale motore di incremento delle prospettive di sviluppo socio-economico delle popolazioni locali.

Le numerose bellezze naturali, le incredibili emergenze archeologiche e monumentali, la singolare ricchezza della produzione agricola provinciale, trovano un limite invalicabile alla creazione di un “polo Turistico Mediterraneo” obiettivo tanto ricercato ma mai raggiunto a causa della mancanza di alcune infrastrutture essenziali quali Porti attrezzati per la Crocieristica, una rete ferroviaria moderna ed adeguata agli standard del resto del Paese ancorchè la realizzazione del raddoppio della strada litoranea S.S. 115 interconnessa con un Aeroporto Provinciale (il cui sito è già stato individuato nei pressi della città di Licata) che, certamente, insieme ad una ulteriore rete viaria secondaria rimuoverebbe ogni ostacolo alla demarginalizzazione dell’intero comparto turistico ed economico Provinciale.

L’intero territorio Provinciale deve essere messo nelle condizioni logistiche di formare un unico comparto ambientale, culturale, turistico, economico e moderno facilmente vendibile sul mercato mondiale.

La determinazione del Popolo Agrigentino può e deve scardinare gli ostacoli che, fino ad ora, hanno impedito la realizzazione delle importanti infrastrutture di cui tutte le altre regioni dispongono da anni e rivendicare il diritto allo sviluppo in questo delicato e storico momento in cui sono disponibili ingenti finanziamenti, a breve disponibili.

Si auspica un’azione collegiale di tutte le forze sane ed attive della Provincia: Il Cartello Sociale, le Autorità a tutti i livelli, la Politica, il Clero, gli Ordini Professionali ed il Popolo tutto per rivendicare il finanziamento di tutte le opere indispensabili sopracitate, attraverso i canali Provinciali, Regionali, Nazionali, Europei.

Il Consiglio Comunale di Agrigento invita il Sindaco e la sua Giunta ad a farsi promotore di una forte e determinata azione mirata a mettere al centro della propria azione politica la soluzione dei problemi infrastrutturali della Provincia intera sostenendo, con forza, la procedura di finanziamento e realizzazione dell’aeroporto della Provincia di Agrigento quale volano e perno di un sistema economico interconnesso con la Nazione e l’Europa.