Quest’anno, gli organizzatori della Sagra del Mandorlo in Fiore hanno voluto inaugurare la manifestazione con un appuntamento significativo.

La 77ª edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore infatti prende il via l’otto marzo Giornata internazionale della donna e pertanto la prima giornata sarà un omaggio alle donne, intrecciando cultura, tradizione e musica. Agrigento si illuminerà con un evento che esalterà il ruolo femminile nella società e nel folklore.

L’evento avrà luogo dalle 19:00 nello spazio antistante il locale Dacànto, in via Atenea, gestito da Simona Vella, e sarà un momento di celebrazione visiva e musicale.

Su una parete antistante locale i partecipanti potranno seguire una serie di proiezioni video che metteranno in luce la cultura folkloristica di Agrigento e il ruolo centrale della donna nella tradizione. La fotografa Linda Amella presenterà i suoi scatti che hanno per soggetto donne protagoniste di momenti di folklore sia locale che internazionale.

L’elemento musicale sarà un altro pilastro della serata: ad accompagnare la proiezione sarà la voce di Agata Sardo, cantante che darà un contributo emotivo alla narrazione visiva. Il supporto ritmico sarà affidato a Carmelo Moscato, batterista che si esibirà utilizzando il cajón, uno strumento a percussione di origine peruviana, portando un suono evocativo e intenso alla serata.

L’apertura della Sagra del Mandorlo in Fiore con un omaggio alle donne non è solo una scelta simbolica, ma anche un modo per evidenziare come la tradizione folkloristica agrigentina sia profondamente legata alle figure femminili. Dai canti alle danze, dalle lavorazioni artigianali alle storie tramandate oralmente, le donne hanno sempre avuto un ruolo chiave nella trasmissione culturale.

Inoltre, la decisione di unire diverse forme artistiche – fotografia, musica e proiezioni – rende l’evento un’esperienza immersiva e multisensoriale. Un modo per raccontare, attraverso l’arte, il valore della donna nella società, riflettendo anche sulle conquiste e sulle sfide ancora presenti nel cammino dell’emancipazione femminile.

La Sagra del Mandorlo in Fiore è una delle manifestazioni più attese in Sicilia, capace di attirare visitatori da tutto il mondo. La sua valenza culturale e turistica è enorme: oltre a celebrare la bellezza della fioritura dei mandorli, la Sagra è un momento di scambio tra cultura, grazie alla partecipazione di gruppi folkloristici internazionali.

L’apertura con un evento dedicato alla Festa della Donna amplia il respiro della manifestazione, dimostrando la volontà degli organizzatori di connettere la tradizione con i temi di attualità, rendendo la Sagra non solo una celebrazione folkloristica, ma anche un’occasione di riflessione e condivisione culturale.

Questa scelta sottolinea ancora una volta come il folklore non sia solo memoria del passato, ma anche uno strumento per raccontare il presente e ispirare il futuro.

