L’Associazione Aps Rinascita è soddisfatta della riuscita del Carnevale di Giardina Gallotti. L’evento ha riscosso un grande entusiasmo di residenti e persone provenienti da altre parti di Agrigento e dai centri vicini. “Il nostro grazie va oltre ai componenti dell’associazione, alla comunità di Giardina Gallotti e agli sponsor che hanno finanziato il Carnevale – si legge in una nota degli organizzatori -. Diamo appuntamento al prossimo anno con la speranza che eventi come questo possano essere anche patrocinati. Intanto, l’associazione continuerà ad organizzare manifestazioni ricreative, di crescita culturale per tenere viva e unita la frazione satellite di Giardina Gallotti con l’obiettivo di coinvolgere più persone possibili”.

