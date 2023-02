Ultimo giorno di BIT 2023 anche per il 75° Mandorlo in Fiore

A conclusione della “Borsa Internazionale del Turismo” a Milano, è stato ampiamente positivo il riscontro promozionale del 75° Mandorlo in Fiore, in programma ad Agrigento dal 5 al 12 marzo. Alla Fiera del capoluogo lombardo, il ricco calendario di eventi organizzati è stato presentato nella suggestiva cornice del padiglione riservato alla Sicilia, splendida vetrina che ha attirato l’attenzione di tanti visitatori provenienti da tutto il mondo, nella certa prospettiva di un aumento delle presenze turistiche. Sono intervenuti il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, presidente della DMO Distretto Valle dei Templi, l’assessore alla Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo Costantino Ciulla, l’amministratore della DMO, Fabrizio La Gaipa, e Giovanni Di Maida, direttore organizzativo del 75° Mandorlo in Fiore. L’iniziativa è stata arricchita dalla partecipazione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che hanno espresso apprezzamento verso lo storico evento internazionale agrigentino, rilanciandone contenuti e significato.

Il deputato agrigentino, Lillo Pisano, da sempre impegnato nelle occasioni di traino e valorizzazione turistica ed economica del territorio, ha manifestato particolare ottimismo verso l’incremento turistico e il conseguente indotto di sviluppo economico e sociale che si profila a favore della città di Agrigento e della Sicilia in genere.