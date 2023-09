Ultimo giorno oggi del Fastuca fest a Raffadali per visitate il percorso del gusto e l’area Expo. Spazio anche allo show.

Alle 17 Live Music con Adabell. Fino alle 20 parola di lievitisti: l’arte bianca in una bakery moderna, pane e pizza secondo Carlo Pedalino, Mauro Petronella, Vittorio Barra, Andrea Sortino Ciro Di Laura Angelo Di Vita. Dalle 20 alle 22 Cooking show con Alen Mangione Cuoco, Carusu Restaurant. Dalle 19 alle 23 Open mic: non sparate sull’ artista è un magnifico jazzista. Per prendere parte agli show bisogna prenotarsi al 3341005621. E oggi è stato inaugurato il Museo vivente del Pistacchio, a Raffadali una prospettiva centenaria che parte dal primo terebinto e avrà molto da raccontare, anche questo è Fastucafest che in questa settima edizione si manifesta come allevatore di sogni.



Il pistacchieto sorge in contrada Pietra Rossa, nel territorio di Agrigento, in un terreno di 1,5 ettari che fa parte del Parco Archeologico della Valle dei Templi, diretto da Roberto Sciarratta, dove si trova una necropoli sicana risalente al 2500 a. C. Verranno innestate tutte le varietà di pistacchio, un totale di 280 piante. Oltre al museo vivente prevista la ristrutturazione di un immobile dove sorgeranno un museo dell’arte contadina e una sala che sarà destinata agli eventi. A piantare i primi alberelli il direttivo del Consorzio del Pistacchio: il presidente Calogero Frenda, il vicepresidente Francesco Nocera, il direttore Salvatore Gazziano, il responsabile dell’area tecnica Carmelo Bruno.

Per degustare le specialità a base di pistacchio si possono acquistare i ticket al costo di un euro ogni ognuno. https://www.pistacchiodiraffadali.com/fastucafest2023/