Ultimo appuntamento con “Libri in cortile”

Giovedì 26 agosto avrà luogo l’ultimo appuntamento della rassegna “Libri in cortile”, che ha accompagnato per tutta l’estate alla riscoperta del centro storico. Questa volta appuntamento nel Rabato, l’antico quartiere arabo della città, per presentare l’ultimo libro di Orazio Labbate, scrittore di Butera già fondatore del genere narrativo gotico siciliano, che ci porterà a conoscere i luoghi letterari dell’America di Stephen King con il libro “Negli States con Stephen King” pubblicato dalla casa editrice romana Giulio Perrone Editore.

Un libro di narrativa topografica che permetterà di conoscere, con la pura forza trascendente della lettura, i luoghi che hanno influenzato l’opera di uno dei più grandi scrittori americani del Novecento.

Appuntamento alle ore 19.30 al Cortile Zuppardo, facilmente raggiungibile da Via Garibaldi prendendo la traversa Via Zuppardo, una cinquantina di metri prima della Chiesa San Francesco di Paola, e salendo per una trentina di metri. Anche questa volta, come già capitato con gli altri cortili, Google Maps non riconosce la Via, un motivo ulteriore per rivalorizzare questo cortile.

Modera l’incontro l’editor e scrittore Alessandro Salas. Sempre presenti i ragazzi di Redicoppe.wine con il loro banchetto per una libera degustazione dei migliori vini siciliani.