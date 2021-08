Marciapiede sporco al viale della Vittoria: previste due giornate di pulizia

Interventi di pulizia straordinaria del Viale della Vittoria ad Agrigento.

Il lungo viale alberato nel cuore della città, sarà sottoposto ad un intervento di pulizia predisposto dal Comune di Agrigento e verrà effettuato dagli operatori ecologici delle ditte Iseda e Sea che lavoreranno per due giorni allo scopo di ripulire il tratto di strada che dalla Cittadella Sanitaria conduce fino a Piazza Stazione.Domani, 25 agosto, entreranno in azione 4 operai con due lavastrade muniti di lancia ad alta pressione per la pulizia dei marciapiedi per

eliminare quanto più possibile le bacche che cadono dagli alberi, due spazzatrici per la pulizia del ciglio stradale e la rimozione dei residui

dovuti alla pulizia dei marciapiedi stessi.

Il 26 agosto la pulizia straordinaria riguarderà il tratto di strada che dal nuovo bar Sajeva conduce all’incrocio con piazza Marconi sempre con 4