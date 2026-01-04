Domenica 4 gennaio e lunedì 5 gennaio ultime due opportunità per partecipare alle iniziative a tema natalizio promosse da Coopculture. Il 4 gennaio 2026 alle ore 17 Natale in Casa Pirandello. Un viaggio nelle atmosfere del Natale raccontato da Luigi Pirandello, tra novelle, ricordi e sentimenti d’altri tempi. La Casa Museo Pirandello, nel Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, propone visite didattiche gratuite per famiglie, a cura di Beniamino Biondi, all’interno di un percorso di valorizzazione rinnovato del museo.

Il 5 gennaio 2026 dalle 9:30 alle 13: 2Meraviglia: il mito in scena al museo Griffo”. Durante le festività natalizie, il museo archeologico regionale Pietro Griffo accoglie bambine e bambini con un campus di fine anno dedicato alla mitologia greca, tra racconti, giochi e laboratori creativi. Quattro mattine per incontrare Perseo, Persefone, Eracle e Pandora e scoprire il mondo antico attraverso la narrazione e la messa in scena dei miti.

Posti limitati. Agevolazioni per fratelli e per chi prenota più giornate

Prenota qui: https://www.coopculture.it/…/meraviglia-il-mito-in…/

E come ogni prima domenica del mese domani i beni del Parco sono visitabili gratuitamente per tutta la giornata. La Valle dei Templi sarà aperta dalle 8.30 alle 20 (ultima entrata disponibile ore 19).

