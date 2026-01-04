Ancora un furto in abitazione ad Agrigento a quanto pare utilizzando la chiave bulgara. E’ successo durante il Capodanno. Presa di mira l’abitazione di una pensionata agrigentina che abita al quarto piano di un condominio, nei pressi di via Pancamo, nel quartiere di Fontanelle. I malviventi, dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno trovato e portato via una somma in denaro, ma gli è andata male. Magro il bottino: alcune centinaia di euro. Salvo l’oro di famiglia.

I “topi d’appartamento” sono tornati a colpire, approfittando della momentanea assenza della proprietaria. Quasi certo l’uso della “chiave bulgara”. Nel sopralluogo di rito da parte della polizia, infatti, non sono state trovate tracce di effrazioni da scasso sulla porta d’ingresso. Un dettaglio non da poco conto che confermerebbe l’uso del temutissimo strumento in grado di aprire anche le porte blindate. Gli agenti hanno avviato l’attività investigativa per cercare di identificare i delinquenti.

