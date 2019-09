Uil Agrigento: Reddito di cittadinanza – Lotta alla povertà si, ma rendiamo utili i percettori

Nota Stampa – Sono 11.496 in provincia di Agrigento i percettori del Reddito di cittadinanza a fronte di 16.775 domande presentate. In generale, in Sicilia, a fronte di 288mila domande presentate, ne sono state accolte 190mila. Un vero e proprio esercito. In attesa che si insediano anche nell’Agrigentino i navigator, è il caso di interrogarsi sul futuro di queste persone. Va benissimo la lotta alla povertà, ma bisogna anche evitare di lasciare al proprio destino questo vero e proprio esercito di gente che può tornare utile, soprattutto ai comuni. Infatti, viste le notevoli difficoltà economiche degli enti locali, sarebbe il caso che questa gente si possa utilizzare nei lavori cosiddetti socialmente utili al fine di migliorare la vivibilità nei vari centri. Sarebbe anche importante per l’ego di ogni singolo percettore del reddito di cittadinanza che non ama di certo percepire un reddito senza prestare nessuna opera. Ecco perché sarebbe importante per i sindaci attivarsi affinché queste persone possano essere adibite alle più svariate mansioni: cura del verde, miglioramento della viabilità, tanto per citare qualche esempio. Sappiamo che il secondo step del reddito di cittadinanza prevede la chiamata dell’Ufficio del lavoro per offrire ai percettori una occupazione. Purtroppo, dalle nostre parti, soddisfare tutte le richieste è molto difficile e complicato visto che la domanda è sempre molto bassa, ecco perché sarebbe opportuno che i sindaci si interessino subito per chiedere l’apertura di una serie di cantieri di servizio come ci si sta organizzando in altre parti della penisola.