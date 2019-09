Omicidio del bracciante agricolo nell’Agrigentino, disposto fermo

Il pm della Procura di Agrigento, Paola Vetro, ha disposto il fermo di indiziato di delitto di Carmelo Rubino, 68 anni, accusato dell’omicidio di Vincenzo Sciascia Cannizzaro, agricoltore anch’egli sessantottenne, ucciso questa mattina con due colpi di pistola al volto. Rubino e’ accusato di omicidio pluriaggravato e porto illegale di arma da fuoco. Il movente dell’omicidio sarebbe legato a continui litigi per ragioni di vicinato, in particolare relativi a dei terreni. L’uomo, dopo un lungo interrogatorio, e’ stato trasportato in carcere. (AGI)