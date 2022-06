Ufficializzata la candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura 2025

Ufficializzata la candidatura di Agrigento a Capitale della cultura del 2025. Il documento è stato firmato oggi dalla Giunta comunale, guidata dal sindaco Franco Miccichè. “La città è in possesso di tutti i requisiti necessari per presentare la candidatura quale Capitale della Cultura 2025 per la riconosciuta storia millenaria”, si legge nel provvedimento. Seguono una serie di motivazioni, tra le quali “la Valle dei Templi ha ottenuto il Premio nazionale del Paesaggio nel 2016/2017, e nel 2018 ha ottenuto la menzione speciale al Premio Europeo del Paesaggio del Consiglio d’Europa”. Il Comune di Agrigento, adesso, avvierà un percorso di coinvolgimento di Enti e Amministrazioni del territorio e della Regione, con il coinvolgimento di artisti e attori agrigentini, e rendere partecipi i cittadini, le realtà associative, e le forze economiche e produttive.