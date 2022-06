Le navi da crociera tornano nel porto di Porto Empedocle

È stato il settore che tra i primi si è fermato con l’arrivo della pandemia. Ed adesso riparte. Le navi da crociera tornano a farsi vedere nel porto di Porto Empedocle. “Accompagnare dei crocieristi di una nave di lusso non capita tutti i giorni- dice la guida naturalista, Marcello Mira- per noi è stato un onore.

Abbiamo mostrato una delle perle del nostro paradiso, Torre Salsa. Un hiking di 6 km di ineguagliabile bellezza, da continuare a preservare e custodire come uno dei tesori più belli al mondo.” Le attività crocieristiche nel porto empedoclino rappresentano un segnale positivo per uno scalo portuale che vuole mettersi in gioco e sperare in un futuro roseo e ricco di turisti.