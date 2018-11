Ufficiale: mercoledì 14 novembre il recupero tra Casteltermini e Marineo

Tutto pronto per il big match tra i padroni di casa del Casteltermini del duo Sanvito-Messinese e la vice capolista Oratorio S. Ciro e S. Giorgio Marineo di mister Pagano.

La gara in programma domenica 4 novembre è stata rinviata a mercoledì 14 novembre a causa delle proibitive condizioni atmosferiche che hanno colpito le provincie di Palermo ed Agrigento.

Una gara che promette spettacolo visto gli organici che si sfideranno.

Da una parte un Casteltermini in ottima forma, che recupera Moscato per la difesa, ma che è costretto a spazzare via la brutta sconfitta di Vallelunga e riportarsi nella griglia play off. Un Casteltermini che prima dello stop di domenica, veniva da 5 risultati utili consecutivi.

Dall’altra il Marineo una squadra che vuole continuare a stupire e sfruttare il recupero di campionato per scavalcare Monreale e Salemi e posizionarsi in testa alla classifica.

Quindi si prospetta un match intenso e ricco di colpi di scena.

Fischio d’inizio ore 15:00 stadio comunale “F. Lombardo”.