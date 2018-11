Serie B, il Palermo vola: il primo posto si gioca a 3,00

ROMA – Il 3-0 sul Pescara vale il primo posto in classifica, proprio davanti agli abruzzesi, con una partita ancora da recuperare. Il Palermo viaggia a vele spiegate in Serie B, dove dopo il successo di ieri consolida la sua leadership anche nelle scommesse sulla squadra che vincerà il campionato: i rosanero, riferisce Agipronews, si giocano ora a 3,00 sul tabellone Microgame, davanti a Verona e Benevento (entrambi a 5,50) scivolate al settimo e ottavo posto in classifica. Il Pescara rimane secondo, ma in tabellone è più staccato, a 8,00, mentre per la Salernitana (terza) si sale a 15,00, alla pari con Brescia e Lecce. LL/Agipro