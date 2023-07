Come anticipato dal nostro giornale, è ora ufficiale: la Fortitudo Moncada Agrigento dà il benvenuto ad Alessandro Sperduto. Il giovane giocatore classe 2000, cresciuto nel vivaio dell’EuroBasket Roma e reduce da una stagione da protagonista alla JuveCaserta, è ufficialmente parte della squadra agrigentina. La notizia, precedentemente riportata in esclusiva dal nostro giornale, è stata confermata.

Alessandro Sperduto porta con sé un grande talento, una motivazione innata e una giovane età che lo rendono un’aggiunta di valore al roster. Sotto la guida del coach Damiano Pilot, ci si aspetta che il suo ingresso nella squadra contribuisca a consolidare ulteriormente la forza del team.

Ma le novità non si fermano qui. Oltre alla conferma del capitano Albano Chiarastella, la Fortitudo Moncada Agrigento ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Davide Meluzzi. Il play classe ’98, proveniente dalla RivieraBanca Basket Rimini, è un giocatore versatile e prodotto del settore giovanile. Dotato di grandi capacità realizzative, Meluzzi potrà essere impiegato sia come playmaker che come guardia, offrendo al coach Pilot ulteriori opzioni strategiche.

La società accoglie con entusiasmo Alessandro Sperduto e Davide Meluzzi, certa che il pubblico di Agrigento saprà dar loro il giusto sostegno per affrontare una nuova ed entusiasmante stagione sportiva. La combinazione di giovani talenti e esperienza, insieme alla formazione di un roster sempre più competitivo, promette grandi sfide e grandi successi per la Fortitudo Moncada Agrigento.

Con l’ufficialità delle acquisizioni di Sperduto e Meluzzi, il team agrigentino si prepara ad affrontare una stagione emozionante, con la speranza di raggiungere traguardi ambiziosi. I tifosi sono ansiosi di vedere in azione questi nuovi giocatori e di sostenerli calorosamente durante ogni partita.