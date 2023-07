Successo stagionale al Teatro Pirandello: intervista al direttore artistico Francesco Bellomo

Nell’ambito di una recente intervista, per il sito specializzato teatro.persinsala.it, il Direttore Artistico del Teatro Pirandello, Francesco Bellomo, ha espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto nella stagione teatrale. Secondo Bellomo, il bilancio è nettamente positivo, con un notevole aumento del numero degli abbonati, il quale rappresenta un segno tangibile dell’interesse e dell’apprezzamento del pubblico per l’offerta artistica proposta.

“Il bilancio è sicuramente positivo, la stagione è stata notevole e gli abbonati, grazie al progetto artistico supportato dal lavoro di squadra, da parte del Cda , della direzione generale e dall’ottima comunicazione, si sono raddoppiati”. Il Direttore Artistico attribuisce il successo al lavoro di squadra, al supporto del Consiglio di Amministrazione e alla comunicazione efficace. Inoltre, sottolinea che la qualità degli spettacoli rappresenta un fattore determinante per il crescente afflusso di spettatori. Quando le aspettative del pubblico sono soddisfatte, vi è una maggiore probabilità che l’affluenza continui ad aumentare.

Bellomo riconosce l’importanza di celebrare i risultati positivi raggiunti e di promuovere una crescente fiducia del pubblico nella direzione artistica del teatro. Tuttavia, precisa che le risorse limitate e la capienza ridotta del teatro impediscono di ospitare artisti o opere di livello internazionale nel campo della lirica o della danza.

Il Direttore Artistico evidenzia che il Pirandello ha una tradizione teatrale incentrata principalmente sulla prosa e che rafforzare questo settore è stato un passo importante per preservare e promuovere la ricca eredità teatrale legata alla prosa.

Riguardo alle prospettive future, Bellomo sottolinea che il coinvolgimento del Teatro Pirandello nella designazione di Agrigento come Capitale della Cultura nel 2025 è ancora tutto da definire. Tuttavia, l’intervistato ritiene che sarebbe un’ottima idea coinvolgere Agrigento in quest’importante iniziativa. Egli suggerisce che sfruttare l’opportunità potrebbe favorire la formazione e l’educazione critica del pubblico teatrale, creando così una maggiore consapevolezza dell’arte teatrale nella comunità locale.

Bellomo sottolinea l’importanza di lavorare in collaborazione con le Istituzioni competenti per implementare programmi di formazione e promuovere l’educazione critica del pubblico. Suggerisce che si potrebbero organizzare workshop, conferenze e incontri con gli artisti per sviluppare la conoscenza e la comprensione del teatro.

Riguardo al Parco dell’Addolorata, Bellomo esprime la sua opinione che al momento rappresenti un sogno utopistico. Tuttavia, suggerisce che sia possibile ripensare lo spazio e considerare alternative per sviluppare progetti culturali e ricreativi in modo più sostenibile e realizzabile. Invita a coinvolgere esperti, stakeholder e la comunità locale nella discussione e nella pianificazione al fine di valutare le possibilità disponibili e identificare soluzioni creative.

Guardando al futuro, il Direttore Artistico annuncia che il prossimo anno si tenderà a consolidare gli aspetti positivi della scorsa stagione e a guardare verso una prospettiva nazionale e internazionale. Svela che uno degli spettacoli in cartellone sarà diretto da Peter Stein, un regista di fama internazionale. Bellomo crede che la collaborazione con registi di tale spessore possa arricchire l’offerta teatrale e attrarre un pubblico più ampio.

Concludendo, il Direttore Artistico Francesco Bellomo auspica di continuare a cercare nuove collaborazioni e aperture a livello nazionale e internazionale per elevare la qualità e l’appeal degli spettacoli offerti dal Teatro Pirandello.