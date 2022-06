Udc Sicilia, Decio Terrana: “Alle regionali ci sarà lo scudocrociato”

“Alle prossime elezioni regionali gli elettori troveranno sulla scheda elettorale lo scudocrociato dell’Udc”. Lo afferma il coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia, Decio Terrana, smentendo le voci di una possibile confluenza del partito di Lorenzo Cesa in altre liste elettorali. “Smentisco categoricamente – continua il leader dei centristi in Sicilia – alcuni retroscena che parlano di fantomatiche liste congiunte dell’Udc con altri partiti alle prossime elezioni regionali. Noi correremo con il nostro simbolo, orgogliosi del nostro percorso e forti della nostra identità”.

Per Terrana la recente elezione di Lagalla a sindaco di Palermo dimostra “Non solo l’apprezzamento degli elettori per una figura sostenuta ed espressa dall’Udc, ma anche per un modo di fare politica dove ideali e pragmatismo convivono ed interagiscono proficuamente. Con la lista dell’Udc siamo intenzionati ad offrire nuovamente a tutti gli elettori siciliani questa proposta politica forte e convincente”, conclude il coordinatore regionale dello scudocrociato.