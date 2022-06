“Mito, storia e tradizioni agropastorali”, dal Pnrr oltre due milioni per Santa Elisabetta, Joppolo e Sant’Angelo

Ammesso il progetto del comune di Santa Elisabetta “Mito, storia e tradizioni agropastorali” a valere sul Bando Borghi del Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR, presentato in aggregazione con i Comuni di Sant’Angelo Muxaro e Joppolo Giancaxio, selezionato e finanziato nella Linea di Azione B – Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici – del Ministero della Cultura. “La nostra proposta di intervento- dice il sindaco, Domenico Gueli- è stata finanziata nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3).” L’intero progetto, che ammonta ad 2.559.203,38 euro prevederà azioni per la rigenerazione sociale e culturale dei tre comuni, integrando la tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione economica e sociale, di rilancio occupazionale e di contrasto allo spopolamento. L’intervento fulcro infrastrutturale per Santa Elisabetta è la rifunzionalizzazione e valorizzazione architettonica del teatro all’aperto, che diverrà un attrattore culturale per il turismo sostenibile ed esperienziale, collegato con la prevista implementazione della rete sentieristica di Keli e Guastanella e con il Museo Virtuale dei Miti Sicani, da realizzarsi in collaborazione con il Circuito Castelli e Borghi medievali. “Un ambizioso programma finalizzato alla promozione dei nostri territori, e al loro rilancio turistico ed economico- continua il sindaco Gueli-. Una grande soddisfazione che premia anche il lavoro di squadra svolto da quanti hanno da subito creduto nelle potenzialità di condividere questa progettualità, ai sindaci Tirrito e Portella il progettista Angelo Palamenghi e gli uffici per l’impegno profuso e per aver saputo lavorare in sinergia fattivamente con fiducia e entusiasmo alla sua realizzazione e finanziabilità”.