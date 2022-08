Udc, Decio Terrana: “La sanità privata in Sicilia è un valore aggiunto, garantisce prestazioni di eccellenza e ottimizza i tempi”.

Ottimizzare e rendere sempre più qualificato ed efficiente il sistema sanitario regionale costituisce una priorità assoluta nell’agenda politica siciliana. Il leader dell’Udc Sicilia, Decio Terrana, chiarisce la sua posizione in merito alla spinosa ed impellente questione.

“Nella nostra regione, così come nell’intero territorio nazionale, le prestazioni mediche e sanitarie possono essere garantite sia da strutture pubbliche, sia da quelle private, purché riconosciute ed accreditate in ragione di inconfutabili standard di sicurezza e qualità. La sanità privata convenzionata in Sicilia rappresenta in assoluto un valore aggiunto per la tutela della salute dei cittadini. Competenza e statura professionale di medici e operatori sanitari nelle strutture private è tendenzialmente eccellente, al pari delle attrezzature e del livello di tecnologia a supporto della scienza. Organizzazione, funzionalità e tempistiche riescono a soddisfare a stretto giro di posta le esigenze del paziente, sopperendo a lungaggini ed inefficienze che spesso zavorrano la sanità pubblica. Serve coniare un piano sanitario regionale che censisca e fotografi esattamente il fabbisogno, in modo da assicurare un’equa e capillare offerta di prestazioni sanitarie su tutto il territorio regionale. Sanità e medicina convenzionata vanno sostenute e valorizzate, il costo è inferiore di circa il sessanta percento rispetto alle prestazione ospedaliere omologhe. Idem le liste d’attesa, quasi nulle, a dispetto dei tempi oceanici che il cittadino deve sorbirsi per ottenere una prestazione medica nelle realtà pubbliche. Dazio intollerabile in presenza di crismi di impellenza ed emergenza nei casi più gravi. Il decrfeto assesoriale di specie – chiosa il segretario regionale dell’Udc Sicilia – va a mio avviso rivisto, tenendo in debita considerazione le spese che le strutture private più autorevoli ed imponenti devono sostenere per erogare prestazioni ad altissimo livello di qualità e sicurezza, rimodulando in maniera chiara la ripartizione dei singoli budget, verificando e aggiornando il tariffario, circoscrivendo in modo tangibile tempi e modalità di pagamento”.