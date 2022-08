Scritte ingiuriose alla sede della Cgil di Agrigento. Il Sindacato: “Non ci lasciamo intimidire”

“Non ci lasciamo intimidire ”: queste le parole del Segretario generale della Cgil, Alfonso Buscemi, dopo le scritte ingiuriose apparse ieri mattina davanti la sede del sindacato, in via Matteo Cimarra, ad Agrigento. Il sindacalista ha presentato un esposto-denuncia. “Rigurgiti fascisti in giro nel nostro paese che bisogna non sottovalutare- dice Buscemi- prendono di mira una grande Organizzazione, come la CGIL, la cui storia è fatta di difesa dei deboli, dei bisognosi, delle famiglie, della democrazia e della Libertà. Agli autori di questo deplorevole gesto, diciamo che non può essere una minaccia ad intimidirci. Devono rassegnarsi perché abbiamo gli uomini e le donne che sapranno difendere la ricchezza della democrazia che ci hanno lasciato i tanti caduti per la conquista della libertà. Questi signori devono rassegnarsi alla sconfitta delle loro azioni e delle loro idee fatte di sopraffazione e violenza perché abbiamo tutto il mondo dell’associazionismo, organizzazioni sindacali e datoriali, la Chiesa, il tessuto sociale del nostro paese pieno di belle persone. A tutti loro, che hanno voluto testimoniare vicinanza e solidarietà e il loro sostegno con l’affetto dei tanti singoli cittadini, diciamo grazie. Continueremo a lavorare per la difesa dei nostri ideali. Andremo dritti per la nostra strada facendo sempre il nostro dovere, con le nostre battaglie a difesa dei valori democratici della giustizia e della legalità, a difesa dei lavoratori e dei più bisognosi”.