Ucraina. Un altro nucleo familiare trova ospitalità nell’agrigentino

Sono giunte, ieri sera in Sicilia altre quattro persone, un nucleo familiare diverso da quello arrivato a Grotte. Provengono dall’Ucraina orientale, attraverso la Polonia. Sono arrivate da Cracovia, per mezzo di un aereo, di cui anche in questa occasione, Beniamino Biondi (nella foto), incaricato di reperire posti letti e beni di prima necessità, ha sostenuto il costo personalmente. Sono due mamme, Viktoria, 26 anni, e Yuliia di 37 e due bambini, Varvara e Lev, di 9 e 5 anni. “ Ho trovato loro ospitalità nel Comune di Santa Elisabetta- dice Biondi- in appartamento autonomo sotto il controllo dell’Amministrazione Civica che provvederà a tutti gli adempimenti di competenza. Ringrazio il Sindaco Mimmo Gueli, che si è speso per offrire un alloggio ai rifugiati, il vice Sindaco Giovanna Iacono, che si è recata con altri in aeroporto per accogliere direttamente le persone, e tutta la comunità che ha dimostrato ampia solidarietà con la scelta di accogliere i rifugiati. Domani si terrà in comune un momento di accoglienza pubblica alla presenza delle autorità per offrire un saluto e dare indicazioni sulla modalità di gestione della loro permanenza.”