Confcommercio. “Premio Donna Imprenditrice” a Gabriella Cucchiara.

Gabriella Cucchiara, Presidente provinciale di FIPE – Confcommercio Agrigento, è tra le 5 imprenditrici, in Italia, ad essere state premiate dal Gruppo Donne Imprenditrici FIPE-Confcommercio con il “Premio Donna Imprenditrice”. La Federazione Italiana pubblici esercizi di Confcommercio attraverso il “Premio Donna”, ogni anno, intende rendere merito al volto femminile premiando esperienze e testimonianze di donne che si sono distinte nel contesto nazionale per i loro progetti nel business, nel sociale e nella cultura. Un riconoscimento nazionale che arriva ad Agrigento grazie ad un importante campagna che Gabriella Cucchiara ha messo in campo nell’estate del 2021, #sicurezzavera, con il fine di incrementare i livelli di sicurezza delle donne, attraverso strategie e modalità sempre più efficaci per diffondere la cultura di genere, che coinvolge la rete dei Pubblici Esercizi, realtà capillari e luci sul territorio, per far sì che ne diventino i principali divulgatori e promotori. “Inaspettato e graditissimo – dichiara Gabriela Cucchiara – il premio ricevuto, che mi ha emozionata e inorgoglita. Un riconoscimento che valorizza l’impegno profuso per la realizzazione di un progetto che ho amato da subito e che Agrigento ha apprezzato, appoggiato e fatto proprio. Ringrazio la FIPE nazionale e condivido il riconoscimento con tutte le donne che ogni giorno, con perseveranza, rendono migliore la nostra società.” Giuseppe Caruana, Presidente di Confcommercio Agrigento, dichiara: “Crediamo fortemente nella capacità e nella forza dell’imprenditoria femminile e continuiamo a supportarla, perché ogni giorno dimostra forza e intraprendenza. L’impegno profuso da Gabriella Cucchiara, e la sua sensibilità hanno permesso di dare un valore aggiunto all’importantissimo progetto #sicurezzavera, includendo istituzioni, privati ma soprattutto giovani. La cultura di genere passa dal confronto con chi rappresenta il terreno fertile da formare. Un meritato riconoscimento – conclude Caruana – che elogia un’imprenditrice che con abnegazione, organizzazione, passione ha permesso che i riflettori drizzassero su Agrigento per un’azione concreta finalizzata ad una buona prassi.”