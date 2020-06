Uccise la compagna, permesso premio per ex carabiniere

Ha ottenuto un permesso premio Salvatore Rotolo, l’ex carabiniere agrigentino, condannato in via definitiva nel 2015, a 18 anni di carcere, per l’omicidio di Antonella Alfano, compagna e mamma della loro figlia, uccisa e bruciata nel boschetto di via Papa Luciani, ad Agrigento, per simulare un incidente.

Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Il permesso è stato concesso per il comportamento impeccabile tenuto in carcere e per la buona condotta. E’ la prima volta dopo la condanna.Rotolo ha lasciato il carcere di Rovigo ed è tornato ad Agrigento per qualche ora per poter rivedere un parente. L’ex militare dell’Arma si sta anche laureando in ingegneria.