Ubriaco tenta di aggredire una coppia di turisti stranieri

Hanno trascorso la serata in un ristorante, nella zona periferica, poi in taxi si sono fatti accompagnare in centro città, per tornare nella struttura ricettiva, dov’erano alloggiati. Due coniugi stranieri, in vacanza in questi giorni ad Agrigento, appena giunti nei pressi di piazza Rosselli, sono stati affrontati da un giovane agrigentino, ubriaco fradicio.

Con la mente offuscata dall’eccessiva assunzione di alcolici, il tizio dapprima ha preso a male parole la coppia, ingiuriandola e offendendola senza alcun motivo. All’improvviso ha tentato di aggredire la donna. Immediata la reazione del marito. Ne è nata una colluttazione, nel corso della quale, il turista ha reso inoffensivo il giovane. Poi l’arrivo della polizia, che ha avviato gli accertamenti del caso.