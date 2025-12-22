Ubriaco infastidisce gli avventori dei locali della movida. E i poliziotti accorsi per riportare la calma fra lui e un altro giovane che si stavano spintonando, a loro volta sono stati minacciati e insultati. E’ successo sabato notte in via Atenea davanti a un locale. Gli agenti, impegnati per garantire una movida sicura, sono riusciti a bloccare il giovane che era piuttosto alticcio. Si tratta di un ventenne, residente in un comune della provincia. Una volta identificato, è stato subito denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Le ipotesi di reato avanzate a suo carico sono: minacce e oltraggio a Pubblico ufficiale. Per l’ubriachezza molesta, fattispecie depenalizzata da tempo, gli è stata invece elevata una sanzione amministrativa. Questo non è stato l’unico episodio perché poco prima, nell’area di Porta di Ponte, c’è stato una lite. A darsele di santa ragione due ragazzi. Uno è rimasto leggermente ferito: ha riportato un trauma facciale e la lesione di un dente. Ad accorrere, evitando anche in questo caso che la lite potesse avere conseguenze ben peggiori, sono stati i poliziotti e i carabinieri del servizio movida.

