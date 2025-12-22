Ruba la teca in oro placcato, custodita all’interno del tabernacolo della parrocchia “Beata Vergine del Carmelo” a Sciacca, ma non l’ha fatta franca. I carabinieri della sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Sciacca, lo hanno bloccato e in pochi attimi hanno recuperato la preziosa refurtiva.

Si tratta di un trentottenne, disoccupato, di Menfi, denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per furto aggravato. L’uomo, quasi sicuramente, aveva pianificato il furto giorni prima, e al momento propizio – verso le 19 di venerdì scorso – è entrato in azione. Quasi sicuramente la teca era destinata al mercato nero.

