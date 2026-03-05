A causa dell’assunzione sfrenata di bevande alcoliche avrebbe insultato e molestato gli operai impegnati in quel momento in dei lavori in un cantiere edile. È successo a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Agrigento.

Protagonista della vicenda è un cinquantenne agrigentino che, dopo aver alzato il gomito, ha ingiuriato senza motivo i lavoratori tentando anche lo scontro fisico.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno bloccato l’uomo scongiurando il peggio. Dopo alcuni accertamenti, a carico dell’uomo è scattata la sanzione per ubriachezza molesta e il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si è verificato l’episodio.

