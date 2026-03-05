Sono state circa settanta le multe elevate dagli agenti della polizia locale per sosta selvaggia, nella sola giornata di ieri, nei pressi del Comune di Agrigento e di altri palazzi istituzionali della città.

Un vero e proprio blitz quello eseguito dai vigili urbani contro gli automobilisti indisciplinati che, in barba alle regole, hanno parcheggiato le proprie vetture in divieto di sosta, in doppia fila e in aree non consentite.

Tra le persone sanzionate risultano anche alcuni dipendenti comunali e di altri Enti pubblici e un consigliere comunale.

