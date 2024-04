Nonostante avesse alzato di parecchio il gomito si è messo alla guida della sua motocicletta. Nell’affrontare una curva, dopo aver perso il controllo del mezzo, è rovinato sul manto stradale. A restare ferito, non in maniera grave, un sessantenne agrigentino, operatore sanitario. L’incidente stradale non ha coinvolto altri mezzi.

L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il centauro stava percorrendo un tracciato nei pressi della statale 115, all’uscita di Villaggio Mosè. All’improvviso è stato sbalzato dalla sella del mezzo finendo a terra.

A prestargli i primi soccorsi sono stati alcuni passanti. Accompagnato in ospedale sono state eseguite, su richiesta dei carabinieri, le analisi del sangue per valutare l’eventuale stato di ebbrezza del guidatore: l’esito è stato positivo. E’ scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida.