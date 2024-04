Aveva appena parcheggiato il ciclomotore, quando all’improvviso il mezzo ha preso fuoco. Momenti di panico, questa mattina, davanti la scuola di Fontanelle, dove una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento è intervenuta per domare le fiamme. Terminate le operazioni di spegnimento i pompieri hanno messo in sicurezza l’intera area. Sul posto anche forze dell’ordine. Il rogo è divampato in maniera accidentalmente. (FOTO AGRIGENTO OGGI)