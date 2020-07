Ubriaco crea il caos e infastidisce i passanti, denunciato ventenne

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono intervenuti in via Atenea, dove un gambiano S. E., ventenne, ubriaco fradicio, infastidiva passanti e titolari e avventori di locali. E’ stato controllato dagli agenti, ed è risultato essere destinatario del Dacur (Daspo) dalla via Atenea per sei mesi (scadenza fine agosto).

Fino ad allora non poteva tornare lungo il salotto cittadino. E’ stato quindi denunciato, in stato di libertà, per inosservanza del provvedimento di allontanamento. Il giovane avrebbe provocato qualche fastidio, a causa dell’assunzione sfrenata di bevande alcoliche.

Con la mente offuscata dal quantitativo di alcolici consumati, è stato notato in atteggiamento nervoso. E avrebbe infastidito esercenti e avventori di attività lavorative della zona. Da lì a qualche momento la situazione stava per prendere un’altra piega, e degenerare in qualche caso di violenza. Qualcuno si è rivolto al numero di emergenza.