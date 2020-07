Chiama la polizia perché vittima di raid vandalico, ma viene denunciato per furto

Ha chiamato il numero unico di emergenza 112, e sul posto è stata inviata una Volante perché ignoti, a colpi di pietra, avevano mandato in frantumi i vetri degli infissi della sua abitazione. Da vittima di un raid vandalico per motivi sconosciuti, ad indagato per furto di energia elettrica. Un ventenne della Guinea, domiciliato ad Agrigento, è finito nei guai.

E’ successo nel centro storico della città. Mentre i poliziotti erano impegnati nel sopralluogo per verificare i danni, e trovare qualche elemento o indizio utile a risalire ai responsabili, l’attenzione si è spostata anche alla rete elettrica.

E’ stato fatto arrivare il personale della società gestore della fornitura elettrica, che sin da subito ha appurato, prima delle anomalie, poi il furto dell’energia. L’indagato si era allacciato abusivamente alla line pubblica, per alimentare il proprio immobile di corrente elettrica.

Coordinati dal magistrato di turno , a carico del ventenne è scattata la denuncia per furto aggravato. Sono in corso indagini, ed è stato aperto un fascicolo, attualmente a carico di ignoti, per identificare gli autori del danneggiamento alla sua abitazione.