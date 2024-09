Ubriaco fradicio ha creato il caos dalle parti della via Atenea ad Agrigento. Protagonista un immigrato noto alle forze dell’ordine. Dopo alcune segnalazioni al 112, sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della questura. Gli agenti, senza non poche difficoltà, hanno bloccato l’uomo, poi denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di disturbo della quiete pubblica e ubriachezza molesta.