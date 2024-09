Momenti di paura per una fuga di gas, e per alcune decine di minuti, si è temuta che si potesse verificare una deflagrazione. Tutto quanto si è verificato, l’altra sera, in via Canale nel centro abitato di Raffadali, per la rottura di un raccordo della conduttura stradale del gas causata dal passaggio di mezzi pesanti. Erano circa le 23, quando nell’aria si è sprigionato un odore intenso di gas.

Immediata la chiamata al 112. Provvidenziale e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che appena giunti nella zona, hanno staccato l’energia elettrica. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri. Da lì a poco è scaturita la decisione di chiudere temporaneamente al passaggio pedonale e veicolare l’intera zona. La fuga di gas non ha provocato danni.

Il personale dell’azienda del gas, subito accorso, ha accertato la presenza di un tubo danneggiato dovuto al passaggio di mezzi pesanti. L’intervento di ripristino è durato tutta la notte.