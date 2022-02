Ubriaco alla guida imbocca strada contromano: bloccato e denunciato

Alla guida di un’auto in lontananza ha visto un posto di controllo della polizia, e invertita la marcia, ha imboccato la via Acrone in contromano. Una condotta che non è sfuggita ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che, subito, si sono messi all’inseguimento dell’autovettura, bloccata poco lontano.

A bordo c’erano due ventiduenni agrigentini. I poliziotti hanno chiamato in ausilio i colleghi della polizia Stradale, che hanno sottoposto il conducente all’etilometro, risultato avere un tasso alcolemico di 1,05 g/l.

Il 22enne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza, e gli è stata ritirata la patente di guida.