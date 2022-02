Intimidazione La Rocca Ruvolo, la solidarietà le M5S

“Alla collega deputata La Rocca Ruvolo, vittima di un vile gesto intimidatorio, va la nostra più ampia solidarietà”. Lo dichiarano i deputati all’Ars Sicilia del Movimento 5 Stelle.

“Fatti come questo – continuano- non devono scalfire la tenacia e la determinazione dei rappresentanti delle istituzioni nel perseguire la legalità e il bene comune, valori di cui La Rocca Ruvolo è, e siamo certi continuerà ad essere, coraggiosa e validissima interprete come deputata, presidente della commissione Sanità all’Ars e sindaco di Montevago”.