Un venticinquenne operaio di Favara è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver provocato un incidente stradale che, per fortuna, non ha causato gravi conseguenze. Il fatto è avvenuto l’altra sera, poco prima della mezzanotte, lungo la strada statale 122. Il conducente, secondo quanto ricostruito, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo la corsa contro un altro veicolo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento che hanno notato subito uno stato di alterazione dovuta al consumo di alcolici. Lo stato di ubriachezza del ragazzo è stato riscontrato dal successivo accertamento, dove è risultato positivo con un tasso alcolemico, addirittura 4 volte il limite consentito dalla legge. Per lui è, quindi, è scattata la denuncia, oltre alle sanzioni amministrative e al ritiro della patente di guida.

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