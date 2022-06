Ubriaco alla guida cappotta con la macchina: denunciato

Un trentenne, originario della Romania, residente a Favara, alla guida della sua auto, è andato a sbattere contro un muretto, per poi il mezzo ribaltarsi. Il giovane è rimasto lievemente ferito. L’incidente stradale si è verificato la notte scorsa, in via Enrico Berlinguer, a Favara.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara, e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento che hanno sottoposto all’alcoltest l’automobilista, risultato con un tasso alcolico ben al di sopra del limito consentito. E’ stato denunciato, in stato libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza.