Coltellate all’ex compagna: chiesta condanna per 38enne

Il pubblico ministero della Procura di Agrigento,, al termine della requisitoria ha chiesto la condanna a nove anni di reclusione nei confronti di Daniela Di Franco, 38enne, residente a Canicattì, per l’ipotesi di reato di tentato omicidio. La donna è accusata di aver accoltellato l’allora ex compagna 32enne al culmine di una lite. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna anche nei confronti di quest’ultima per favoreggiamento, poiché non avrebbe rivelato il nome dell’aggressore, affermando di essere rimasta ferita durante una rissa. La vicenda risale al 31 agosto 2015. Di Franco, con un coltello da cucina, si scagliò contro la compagna, ferendola con alcuni fendenti. La prossima udienza i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Pinto, emetterà la sentenza.