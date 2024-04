Super lavoro per le forze dell’ordine impegnate a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica per il lungo ponte di Pasqua. Quattro gli automobilisti denunciati dalla polizia Stradale di Agrigento: tre per guida in stato di ebbrezza e uno per guida sotto gli effetti di stupefacenti. Un trentaduenne di Favara è finito nei guai dopo che si era messo alla guida della sua auto malgrado avesse bevuto troppo e assunto droga. Il giovane è stato fermato in centro città. A suo carico è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Denuncia e patente ritirata anche per altri tre ubriachi alla guida, tra cui una donna agrigentina di 51 anni, fermata sulla statale 640 mentre procedeva a zig e zag.