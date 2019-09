Ubriachi alla guida, ritirate due patenti

Uno denunciato, e l’altro sanzionato amministrativamente. Ad entrambi ritirata la patente di guida. E’ il risultato dei controlli effettuati dalla polizia di Stato, lo scorso fine settimana, a San Leone.

Nel primo caso si tratta di un romeno di 30 anni, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per l’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza. Il giovane è stato fermato nella zona delle Dune, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.



Il secondo automobilista “pizzicato” alla guida sotto gli effetti di bevande alcoliche, è un giovane poco più che trentenne di Agrigento. Ad “inchiodarlo” l’etilometro degli agenti della polizia Stradale di Agrigento.