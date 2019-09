Fortitudo Agrigento. Seconda tappa di avvicinamento alla Supercoppa: al PalaMoncada arriva il Green Basket Palermo

Fortitudo Agrigent o . Seconda tappa di avvicinamento alla Supercoppa: al PalaMoncada arriva il Green Basket Palermo

di Michele Bellavia

Seconda uscita stagionale per Capitan Chiarastella e compagni che, alle ore 18 di mercoledì al Pala Moncada, affrontano in amichevole il Green Basket Palermo, squadra che milita in serie B.

Diventata ormai un classico della preseason, il test contro la formazione palermitana rappresenta un’ulteriore tappa di avvicinamento alla Supercoppa di Lega che vedrà la Fortitudo Agrigento impegnata in un mini tour de force.

Si comincia l’8 settembre, al PalaConad, contro la Pallacanestro Trapani; l’11 c’è l’appuntamento casalingo contro l’ambizioso Basket Napoli; si chiude il 15 a Capo d’Orlando contro l’Orlandina.

Proprio i paladini sono stati il test d’esordio della preseason dei biancazzurri.

Al di là della sconfitta, seppur di misura (77 – 76), si è trattato comunque di un buon test per la Fortitudo, che ha consentito allo staff tecnico di trarre buone indicazioni sullo stato di forma della squadra e, al tempo stesso, continuare con fiducia il lavoro fin qui svolto.

Gli avversari: c’è anche una “vecchia conoscenza”

Il rinnovato Green Basket Palermo è anch’esso alla seconda amichevole stagionale.

Dopo la retrocessione dello scorso anno, i palermitanisono stati ripescati e, per il terzo anno consecutivo,prenderanno parte al campionato di Serie B.

La guida tecnica è stata affidata al toscano Giovanni Bassi, coach giovane, ma già con una solida esperienza.

Per quanto riguarda il roster, l’ala classe ’83 Giuseppe Lombardo (13 punti di media la scorsa stagione) e il centro classe ’94 Giuseppe Caronna (10 punti di media e 6.7 rimbalzi), sono i due pilastri da cui è ripartita larifondazione della compagine palermitana.

Dal mercato estivo sono arrivati elementi con un buonbackground cestistico come il play italo-argentino classe ’84 Matias Nicolas Dimarco, la guardia ex Biella Luca Pollone, l’ala classe ‘93 Bruno Duranti e il play classe ‘94 Tommaso Minoli.

L’ultimo innesto in ordine di tempo è stato quello del centro senegalese classe ’99 Mame Madieme Thiam.

Completano il roster l’ex biancazzurro Luca Savoca e Andrea Zini.