Ubriaca va a sbattere contro due macchine in sosta. Denunciata una donna

Alla guida di una Skoda Fabia, va a sbattere contro due auto in sosta. Dopo i soccorsi, sottoposta all’etilometro è risultata ubriaca. Una trentenne favarese è stata denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza.

Il fatto è successo, nella notte, in via Ferdinando Magellano, a San Leone.

La donna dopo l’urto è rimasta lievemente contusa. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Agrigento, i quali, dopo aver prestato i soccorsi, hanno capito lo stato di ubriachezza. Confermato dall’etilometro.