Brucia pizzeria in centro. Cucina fuori uso, e danni ingenti

Danni per migliaia di euro per un incendio scoppiato in una pizzeria. Privilegiato il fatto accidentale, probabilmente a seguito di un corto circuito di un frigorifero. E’ accaduto di notte, nella centralissima via Roma, a Porto Empedocle.

Il rogo ha tenuto impegnati i vigili del fuoco, per circa tre ore prima di avere ragione delle fiamme. L’attività lavorativa è di proprietà di un pizzaiolo di Porto Empedocle. Sono stati alcuni cittadini a segnalare l’incendio al centralino di emergenza.

Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i poliziotti del Commissariato “Frontiera”. Le fiamme hanno carbonizzato la cucina.

Nella zona non sono state trovate tracce di liquido infiammabile o inneschi, anche la saracinesca era completamente intatta. Nessun segno di effrazione da scasso.