Ubriaca e a zig e zag nel centro di Agrigento, denunciata una donna

Si era messa al volante di un’autovettura, malgrado avesse alzato di parecchio il gomito. Lungo il tracciato procedendo a zig e zag, ha rischiato di andare a sbattere contro qualcuno.

Protagonista una trentenne. Una volta fermata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, per la donna è scattata la denuncia, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Alla stessa è stato ritirato il documento di guida.

E’ accaduto, l’altra notte, nei pressi di piazzale Rosselli, nel centro di Agrigento. La giovane, dopo avere trascorso la serata con le amiche, e a consumare bevande alcoliche, ha deciso di mettersi alla guida della propria automobile, per fare ritorno a casa.

Quando è stata controllata con l’etilometro aveva un tasso alcolemico quasi tre volte il limite consentito dalla legge.